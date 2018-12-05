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Yunanistan sınırında donarak ölen bir kaçağın daha cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 21:46 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan'ın geri gönderdiği öne sürülen bir erkek kaçağın daha cesedi bulundu.

Yunanistan sınırında donarak ölen bir kaçağın daha cesedi bulundu

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan'ın geri gönderdiği öne sürülen bir erkek kaçağın daha cesedi bulundu. İlk yapılan incelemede kimliği belirsiz kaçağın da donarak öldüğü belirlenirken, son 5 günde cesedi bulunan 4'üncü kaçak oldu.
Meriç ilçesine bağlı bin nüfuslu köydeki Yunanistan sınırı cevizlik mevkiindeki çeltik tarlasında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulan köylüler, Jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Yunanistan'ın geri gönderdiği kaçaklardan biri olduğu tahmin edilirken, donarak öldüğü tespit edildi. Kaçağın üzerinde ıslak kıyafetleri olduğu ve en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kaçağın cesedi Meriç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından kaçağın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adasarhanlı Köyü Muhtarı İbrahim Dalkıran, "Yunanistan'a sınır olan köyümüzde çok sayıda kaçak, karşıdan zorla bizim tarafa gönderiliyor. Genelde Afganistanlı kaçaklar geliyor. Bizim köyümüzde önceki gün 2 kaçağın cesedi bulunmuştu. Bugün de bir kaçağın cesedi bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ıslaktı. Köyümüze ıslak gelenler kaçaklar oluyor, dövülmüş olarak gelenler oluyor, evlerimizden kıyafet getirip giyindiriyoruz. Onların bu haline de çok üzülüyoruz" dedi.
5 GÜNDE 4'ÜNCÜ KAÇAK ÖLÜ BULUNDU
Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde son 5 günde 4'üncü kaçağın cesedi bulundu. Birer gün arayla bulunan 3 kaçağın da eksi 6 derecedeki soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kaçakların İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından parmak izleri ve DNA örnekleri alınarak kimlik tespiti yapılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Yunanistan sınırında donarak ölen bir kaçağın daha cesedi bulundu

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