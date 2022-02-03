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Yunanistan sınırında dört göçmen daha öldü

03.02.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan tarafından geri itildiği öne sürülen göçmenlerden dördü daha hayatını kaybetti.

Yunanistan sınırında dört göçmen daha öldü

Böylece Türkiye-Yunanistan sınır hattında donarak ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi.Edirne Valiliği İpsala ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği belirtilen ve soğuktan donarak ölen göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Jandarma, polis ve AFAD ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiğini bildiren Valilik, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır" bilgisini paylaştı:

Edirne Valiliği dün de İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Soylu'dan AB'ye eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çarşamba günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İpsala sınırında "ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş ve Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin donduğunu" bildirerek Avrupa Birliği'ni "çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun" olmakla eleştirmişti:

DHA / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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Yunanistan
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