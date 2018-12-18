Yunanistan sınırında yakalanan 2'si PKK'lı 3 kişi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede sınır birliği askerlerince yakalanan 2'si PKK'lı 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde bulunan hudut karakolu askerlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen 3 kişinin 'silahla tehdit', 'mala zarar verme' ve 'basit yaralama' suçlarından kaydı bulunan D.O. (22), Siirt 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından kaydı bulunan ve Siirt Sulh Ceza Hakimliği ve Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 'tahdit' kararı uygulanan F.A. (24) ile Mersin 2 ve 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak', Mersin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kamu malına zarar verme' suçlarından kaydı bulunan ve Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da hakkında 'tahdit' kararı bulunan B.K. (21) olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.O., F.A. ve B.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

