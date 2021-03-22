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Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

22.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Sınır bölgesinde yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Meriç ilçesinde Yunanistan sınırına yakın, 1. derece askeri yasak bölge mevkiinde, sınır birliklerince 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, B.C., İ.Ç. ve M.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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