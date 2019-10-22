HABER

Yunanistan sınırında yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:33 | Son Güncelleme

Yunanistan sınırında yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Enez ilçesinde Yunanistan sınırındaki 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yasa dışı geçiş hareketliliğinde 2 şüpheliyi yakaladı.

Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen S.Ö. ve İ.P. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ile Hudut Birliği askerlerinin bir başka operasyonunda ise İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi askeri yasak bölgesinde 4 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.C. ve A.V. ile göçmen kaçakçılığı şüphelileri E.K. ve S.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C. ile S.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Mehmetçiği duygulandıran mektupMehmetçiği duygulandıran mektup
Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözlerEşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK sınır şüpheli

En Çok Okunan Haberler

'Kocam yanımda kime ne?'

'Kocam yanımda kime ne?'

MSB'den 22.01 açıklaması!

MSB'den 22.01 açıklaması!

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Eşini hastane odasında vahşice bıçaklamıştı! Korkunç sözler

Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Teröristlerin roketli saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Son dakika: Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika: Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı

FETÖ'den meslekten ihraç edilmişti! Tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi Umut Coşkun'a acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.