Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı

Yunanistan polisi, Midilli adasında, Yunanistan’a insan kaçakçılığı, casusluk ve para aklamaktan şüphelendiği 30 kişiyi sorguladığını içlerinden iki kişiyi tutukladığını açıkladı. Tutuklanan Sarah Mardini’nin (23) 2016 yılında Olimpiyat oyunlarında yüzme dalında yarışan Yusra Mardi'nin kardeşi olduğu kaydedildi. Mardini’nin Atina’daki üst seviye güvenlik tedbirlerinin uygulandığı bir hapishanede tutulduğu belirtildi. Mardini’nin avukatı Haris Petsikos, Mardini’nin mültecilere gönüllü yardım için çalıştığını, aleyhine hiçbir kanıtın olmadığını söyledi.

Tutuklanan ikinci kişinin 24 yaşındaki Alman uyruklu Sean Binder olduğu belirtildi. Hayatının büyük bir kısmını İrlanda’da geçiren Binder’in de gönüllü olarak çalıştığı kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği kaydedildi. Yunanistan polisi, tutuklananların göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütlerine yardım ettiğini iddia etti.

Tutuklanan iki kişinin, dolandırıcılık, para aklamak, casusluk ve devlet sırlarını ifşa etmek, göç kanunu ve elektronik haberleşme kanununa karşı faaliyetlerde bulunan suç örgütlerine yardım etmekle suçlandığı kaydedildi.