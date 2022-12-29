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Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Arkada Bodrum yer alıyor, Yunan Genelkurmay Başkanı: Tetikte ve hazırlıklıyız

29.12.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan ve Türkiye'nin arası Doğu Akdeniz, Ege'deki sorunlar nedeniyle gerilmişti. Gerilime son olarak Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un çektirdiği bir fotoğraf da eklendi. Floros'un Atina'nın uluslararası hukuka aykırı olarak yerleştiği Keçi Adası'na gidip fotoğraf çektirmesi ve arkasında Bodrum'un görüldüğü kare olay oldu. Floros fotoğrafı sosyal medyadan “Tetikte ve hazırlıklıyız” notuyla paylaştı.

Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Arkada Bodrum yer alıyor, Yunan Genelkurmay Başkanı: Tetikte ve hazırlıklıyız

Yunanistan, Türkiye'yi tahrik etmeye devam ediyor. Bu sefer ki tahrik Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan geldi. Dün, Atina'nın uluslararası hukuka aykırı olarak yerleştiği Keçi Adası'na giden Floros, yerleşim yeri bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: TETİKTE VE HAZIRLIKLIYIZ

Görevlilerden bölgedeki durum hakkında bilgi alan Floros, adada bir fotoğraf çektirdi. Arka planında Bodrum kıyıları gözüken fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Floros, “Tetikte ve hazırlıklıyız” notunu düştü.

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Floros önceki gün de 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada'daki adalarındaki askeri birlikleri denetlemişti.

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