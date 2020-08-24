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Yunanistan tatilindeki Hollanda Kral ve Kraliçesi'ne sosyal mesafe tepkisi

24.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

Tatil için Yunanistan'da bulunan Hollanda Kralı Willem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın çektirdiği bir fotoğraf, ülkesinde tartışma yarattı.

Yunanistan tatilindeki Hollanda Kral ve Kraliçesi'ne sosyal mesafe tepkisi

Tatil için Yunanistan'da bulunan Hollanda Kralı Willem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın çektirdiği bir fotoğraf, ülkesinde tartışma yarattı.

Hollanda kamuoyu, Kral ve Kraliçe'yi, koronavirüse karşı 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralını ihlal etmekle suçluyor.

Yılda sadece bir kaç kez medyaya fotoğraf veren Hollanda Kraliyet Ailesi, Kral Willem-Alexander ile Kraliçe Maxima'nın tatil fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi.

Yunanistan'ın Milos Adası'nda çekildiği belirtilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğraf, Hollanda'da tartışmalara neden oldu.

Willem-Alexander ve Maxima'nın, gittikleri bir restoranın sahibiyle yan yana poz vermesi, sosyal mesafe eleştirilerine neden oldu.

Fotoğraf'ta Kral Willem-Alexander elinde bir ağız maskesi tutarken, Yunan restoran işletmecisinin de, elini Kraliçe Maxima'nın beline koyduğu görülüyor.

'Beceriksizlik'

Hükümetin sürekli uyarılarına rağmen, Kraliyet çiftinin, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadığını belirten Hollandalı sosyal medya kullanıcıları, bu duruma tepki gösterdi.

Devlet Bilgi Merkezi sözcüsü, fotoğraf için açıklama yapmaktan kaçınarak, "Bu özel bir durum" derken, kamu yayıncısı NOS, Kral ve Kraliçe'nin davranışını "garip" diye değerlendirdi.

NOS'un haberinde, "Kral yaptığı ya da yapmadığı her şeyin büyüteç altında olduğunun farkında değil. Bunu çocuk yaşlarda öğrenmişti. Örnek olma rolü, burada öne çıkmadı" ifadesine yer verildi.

Hollanda'da yayın yapan RTL kanalı da, Kral'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüsü ile ilgili olarak "beceriksizlik" yorumunu yaptı.

Willem-Alexander'in elindeki maskeye dikkati çeken RTL'nin haberinde, şöyle dendi:

"Kral'ın kendisinin bu şekilde görüntülenmesine izin vermesi dikkat çekici. Buna 'masum bir tatil fotoğrafı' diyebilirsiniz ancak Başbakan Mark Rutte'nin halka koronavirüs önlemlerine uymanın önemini defalarca hatırlattığı bir dönemde, Kral'ın yaptığı doğru değil."

Yunan işletmeci, fotoğrafı hatıra için çektirdiğini belirterek, koronavirüs önlemlerinin ihlali eleştirileri konusunda da, "Bu bir hataydı" dedi.

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