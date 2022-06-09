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TSK'nın en büyük tatbikatlarından! Yunanistan tepki göstermişti, Erdoğan bizzat katılarak mesaj verdi

09.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı. Seferihisar'da gerçekleştirilen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Yunanistan'ın tepki gösterdiği tatbikata Erdoğan'ın bizzat katılımı Yunanistan'a yönelik mesaj olarak değerlendiriliyor.

TSK'nın en büyük tatbikatlarından! Yunanistan tepki göstermişti, Erdoğan bizzat katılarak mesaj verdi

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de izlediği tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.

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Efes-2022 tatbikatı, 37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

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Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesinin amaçlandığı tatbikatta, Birleşmiş Milletlerin Barış Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade ediliyor.

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10'DAN FAZLA ÜLKEDEN YETKİLİLER TAKİP EDİYOR

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali ve Ürdün'den görevlendirilen birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.

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Efes 2022 tatbikatının gece faaliyetleri dün yapılmıştı.

Yunanistan tatbikata tepki gösterirken ülkenin basınında tatbikata karşı pek çok haber yapılmıştı.

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Efes 2022, komşu Yunanistan'ı ürpertti! Basında 'Türkiye' korkusuEfes 2022, komşu Yunanistan'ı ürpertti! Basında 'Türkiye' korkusu

(AA)

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