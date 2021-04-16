Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Dün Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunları ele almak ve diyaloğu devam ettirmek amacıyla yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Türk ve Yunan dışişleri bakanları arasında tartışma çıkmış ve taraflar birbirlerine suçlamalar yöneltmişlerdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başbakan Kyriakos Mitsotakis liderliğindeki hükümet olumlu bir gündemi destekleme konusunda isteklidir" denilerek, Yunanistan'ın "özellikle ekonomik olmak üzere çeşitli

işbirlikleri yapmaya" istekli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Anlaşmazlıklar vardı ve hâlâ var" diye belirtilerek, Yunanistan'ın uluslararası hukuka bağlılığı vurgulandı.



