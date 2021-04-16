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Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

16.04.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın merkez sağ hükümeti, fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye ile "olumlu bir gündem" oluşturmak istediklerini belirtti.

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Dün Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunları ele almak ve diyaloğu devam ettirmek amacıyla yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Türk ve Yunan dışişleri bakanları arasında tartışma çıkmış ve taraflar birbirlerine suçlamalar yöneltmişlerdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başbakan Kyriakos Mitsotakis liderliğindeki hükümet olumlu bir gündemi destekleme konusunda isteklidir" denilerek, Yunanistan'ın "özellikle ekonomik olmak üzere çeşitli
işbirlikleri yapmaya" istekli olduğu ifade edildi.

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Açıklamada, "Anlaşmazlıklar vardı ve hâlâ var" diye belirtilerek, Yunanistan'ın uluslararası hukuka bağlılığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan

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