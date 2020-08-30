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Yunanistan: Türkiye 19'uncu yüzyıldaki gibi bir politika izliyor

30.08.2020 11:27 | Son Güncelleme

Yunanistan, Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma planlarına tepki gösteren Türkiye'ye yanıt verdi.

Yunanistan: Türkiye 19'uncu yüzyıldaki gibi bir politika izliyor

Enerji Bakanı Hacidakis, "Ege'nin karşı tarafındaki megalomani ve kendini beğenmişlik kötü bir akıl hocası" dedi.Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerginlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarma kararı alması halinde bunun Türkiye açısından bir savaş sebebi olacağını belirttiği açıklamasına Yunanistan'dan yanıt geldi. Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hacidakis Skai televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin savaş tehditleriyle 19'uncu yüzyıldaki gibi bir politika izlediğini" belirtti. Hacidakis, "Ege'nin karşı tarafındaki megalomani ve kendini beğenmişlik kötü bir akıl hocası" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Yunanistan'ın olası bir 12 mil kararı ile ilgili olarak, "Meclis'imizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve bugün de o yetkinin hala geçerli olduğu bir yapıdır" diye konuşmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, geçen çarşamba günü Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin batısında yer alan İyonya Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkaracaklarını açıklamıştı. Bu uygulamayı, komşu ülkelerle arada en az 24 deniz mili mesafenin olduğu diğer denizlerde de hayata geçirebileceklerini söyleyen Mitsotakis, Türkiye ile kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge konularında diyaloğa hazır olduklarını da dile getirmişti.

TBMM 1995 yılında aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartmasının bir savaş nedeni olacağını duyurmuştu.

Doğu Akdeniz'de var olduğu tahmin edilen zengin doğal gaz ve petrol yatakları nedeniyle, bu bölgenin egemenlik haklarının kime ait olduğu konusunda Türkiye, Yunanistan ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti gerginlik yaşıyor. Doğu Akdeniz'de son olarak Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ortak tatbikat yaptı. Türkiye ayrıca yeni bir Navtex ilan ederek, 11 Eylül'e kadar Anamur ile Kıbrıs arasında atış talimi yapacağını duyurdu.

DW, dpa / HT, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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