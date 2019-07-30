HABER

Yunanistan: ‘Türkiye Doğu Akdeniz’in Güvenliğini Tehlikeye Sokuyor’

30.07.2019 22:03 | Son Güncelleme

Yunanistan, Türkiye’yi Kıbrıs çevresinde sondaj çalışmalarıyla Doğu Akdeniz’in güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. Açıklamayı yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptı

Yunanistan: ‘Türkiye Doğu Akdeniz’in Güvenliğini Tehlikeye Sokuyor’

Yunanistan, Türkiye’yi Kıbrıs çevresinde sondaj çalışmalarıyla Doğu Akdeniz’in güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. Açıklamayı yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı’nın ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Dendias, “Türkiye’nin uluslararası hukuka meydan okuyan yasadışı eylemleri bölgenin güvenliğini riske sokuyor” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşmesinden hemen önce Kıbrıs’tan Atina’ya dönen Yunan Bakan, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ve egemenlik haklarının Türkiye tarafından açıkça ihlal edilmesini ele aldık” diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry de Türkiye’nin ismini anmadı ancak, “Bölgedeki provokasyonları ve bu provokasyonların durması için uluslararası hukuka nasıl saygı duyulması gerektiğini görüştük” ifadelerini kullandı.

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi enerji dahil birçok alanda işbirliği yapıyor.

Dün de Yunanistan’ın yeni başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söylemişti.

Rum lider Nikos Anastasiadis’le görüşen Miçotakis, "Kıbrıs sorununun çözümü, eskimiş garantörlük sistemlerinin devamı ve işgal kuvvetlerinin varlığı ile olmamalı. Türk işgalinin sona ermesi asıl amacımızdır" demişti.

PARTNER'Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum''Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum'
Trump’tan Çin’e Uyarı: ‘Yeniden Seçilmeyeceğim Diye Beklemeyin’ Trump’tan Çin’e Uyarı: ‘Yeniden Seçilmeyeceğim Diye Beklemeyin’ 
‘‘Türkiye’nin Maldivleri’’ Salda Gölü’nün Akıbeti Tartışılıyor ‘‘Türkiye’nin Maldivleri’’ Salda Gölü’nün Akıbeti Tartışılıyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Emre Mor'dan ilginç açıklama

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havada panik anları! Denize böyle indi

Havada panik anları! Denize böyle indi

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Çavuşoğlu'ndan önemli NATO açıklaması

Çavuşoğlu'ndan önemli NATO açıklaması

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam cezası

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam cezası

Brezilya'da hapishanede isyan: 52 ölü

Brezilya'da hapishanede isyan: 52 ölü

Çin'de iki otobüs çarpıştı: 77 yaralı

Çin'de iki otobüs çarpıştı: 77 yaralı

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.