Yunanistan: Türkiye Ege'ye sığınmacı taşıyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ellerinde Türkiye'nin Ege kıyılarına çok sayıda sığınmacı taşıdığına ilişkin bilgiler olduğunu söyledi.

Salı günü Yunan haber kanalı Skai'ye açıklamalarda bulunan Panagiotopulos, bu kişilerin gelecek günlerde Yunan adaları Midilli (Lesbos), Sakız (Chios) ve Sisam (Samos) üzerinden Avrupa'ya geçmeyi deneyebileceklerini kaydetti. Bakan, Yunan donanmasına ait gemilerin haftasonundan bu yana Ege Denizi'ndeki sahil güvenlik önlemlerini artırdığını bildirdi.

Alman Die Welt gazetesinin Perşembe günü yayınlanan haberinde de aynı şekilde, Türkiye'nin Ege sınırlarına "binlerce mülteci gönderdiği" iddia edildi. Haberde, Osmaniye'deki bir mülteci kampında bulunan yaklaşık 2 bin kişinin otobüslerle İzmir'e taşındığı iddiası yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayı sonunda, Avrupa Birliği (AB) sınırının mülteci ve diğer göçmenlere açık olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine binlerce göçmen ve sığınmacı Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçmek için kıyılara akın etmişti. Ancak Yunanistan 2015 yılındakine benzer kitlesel bir göçün yaşanmasını önlemiş, Yunan polisinin göçmenlere karşı sert müdahalesi insan hakları örgütlerinin tepkisine neden olmuştu.