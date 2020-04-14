HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan: Türkiye Ege'ye sığınmacı taşıyor

Yunanistan: Türkiye Ege'ye sığınmacı taşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı, Ankara'nın Ege kıyılarına sığınmacı taşıdığını iddia ederek önümüzdeki günlerde Türkiye’den çok sayıda sığınmacı ve göçmenin Yunanistan'a gelmesinden endişe ettiklerini söyledi.

Yunanistan: Türkiye Ege'ye sığınmacı taşıyor

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ellerinde Türkiye'nin Ege kıyılarına çok sayıda sığınmacı taşıdığına ilişkin bilgiler olduğunu söyledi.

Salı günü Yunan haber kanalı Skai'ye açıklamalarda bulunan Panagiotopulos, bu kişilerin gelecek günlerde Yunan adaları Midilli (Lesbos), Sakız (Chios) ve Sisam (Samos) üzerinden Avrupa'ya geçmeyi deneyebileceklerini kaydetti. Bakan, Yunan donanmasına ait gemilerin haftasonundan bu yana Ege Denizi'ndeki sahil güvenlik önlemlerini artırdığını bildirdi.

Alman Die Welt gazetesinin Perşembe günü yayınlanan haberinde de aynı şekilde, Türkiye'nin Ege sınırlarına "binlerce mülteci gönderdiği" iddia edildi. Haberde, Osmaniye'deki bir mülteci kampında bulunan yaklaşık 2 bin kişinin otobüslerle İzmir'e taşındığı iddiası yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayı sonunda, Avrupa Birliği (AB) sınırının mülteci ve diğer göçmenlere açık olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine binlerce göçmen ve sığınmacı Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçmek için kıyılara akın etmişti. Ancak Yunanistan 2015 yılındakine benzer kitlesel bir göçün yaşanmasını önlemiş, Yunan polisinin göçmenlere karşı sert müdahalesi insan hakları örgütlerinin tepkisine neden olmuştu.

2016 mutabakatı tartışmaları

18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ile AB arasında imzalanan mutabakat, Türkiye'nin AB'ye yasadışı geçişleri engellemesini ve Yunanistan'da iltica başvurusu reddedilen sığınmacıları geri kabul etmesini öngörüyordu. Mutabakat kapsamında ayrıca Yunan adalarından Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli sığınmacı için Türkiye'de bulunan bir diğer Suriyelinin AB'ye yerleştirilmesi öngörülüyor.

Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis, hafta sonu Ethos gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2016 mutabakatını uygulamadığını savunmuştu. Mitarakis, Ankara’nın koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan'dan göçmen kabul etmediğini söylemişti.

Ankara'dansa Atina’nın açıklamasına dün tepki gelmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis'in ülkemizin COVID-19 salgınını bahane ederek 18 Mart Mutabakatını uygulamadığı yönündeki sözleri, bu ülkenin sığınmacılara karşı işlediği suçları bastırma güdüsüyle söylenmiş, gerçekleri çarpıtma amaçlı iddialardır" ifadelerini kullanmıştı.

DW,dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Koronavirüste 2. dalga uyarısı: Yasakları erken kaldırmayın!Koronavirüste 2. dalga uyarısı: Yasakları erken kaldırmayın!
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor

En Çok Okunan Haberler

Yeni bir salgın başladı!

Yeni bir salgın başladı!

Koronavirüs aşısıyla ilgili önemli gelişme!

Koronavirüs aşısıyla ilgili önemli gelişme!

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Sosyal medya fenomeninden skandal paylaşım! Cinsel içerikli...

Sosyal medya fenomeninden skandal paylaşım! Cinsel içerikli...

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Toplumun yüzde 60'ı...

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Toplumun yüzde 60'ı...

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Diğer Haberler
Brezilya'da Kovid-19 ilaç testi deneklerin ölümünün ardından yarıda kesildi

İlaç testi hastaların ölümüne neden oldu!

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı

Ne zaman normale döneceğiz? İtalyan virolog cevap verdi

Ne zaman normale döneceğiz? İtalyan virolog cevap verdi

Koronavirüste 2. dalga uyarısı: Yasakları erken kaldırmayın!

Koronavirüste 2. dalga uyarısı: Yasakları erken kaldırmayın!

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 107'ye yükseldi

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 107'ye yükseldi

ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor

ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.