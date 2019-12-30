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  4. Yunanistan: Türkiye ile çözemezsek konu Lahey'e taşınır!

Yunanistan: Türkiye ile çözemezsek konu Lahey'e taşınır!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2019 09:46 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye ile ülkesi arasında "Akdeniz'deki yetki alanı" hususunda anlaşma sağlanamazsa konuyu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeleri gerektiğini söyledi.

Yunanistan: Türkiye ile çözemezsek konu Lahey'e taşınır!

Ülkesinde haftalık olarak yayımlanan To Vima Gazetesi'ne konuşan Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de "deniz yetki alanı anlaşmazlığını" kendi aralarında siyasi çerçevede diplomatik yollarla çözmeleri gerektiğini ifade etti. Yunanistan Başbakanı "Ancak şunu da söylemeliyim ki, herhangi bir çözüm bulamazsak, Yunanistan'ın "deniz yetki alanı" konusunda tanıdığı değişiklik Lahey gibi uluslararası bir yargı organına gitmeli ve burada çözüme kavuşmalı" diye konuştu.

Miçotakis, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin sürekli olarak Türkiye ile kara ve deniz sınırı konusunda sorun yaşadığını ve Ankara'nın Libya ile yaptığı anlaşmanın da uluslararası hukuka aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye, Libya'nın uluslararası alanda tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza atmış ve iki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları belirlenmişti.

Akdeniz'e kıyısı olan Mısır ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin, söz konusu anlaşmayı "yasalara aykırı" olarak nitelerken, Yunanistan da Girit adasını yok saydığı gerekçesiyle Türkiye ile Libya arasındaki muhtıranın coğrafi açıdan mantığa uygun olmadığını savunuyor.

Türkiye, aralık ayı başında Libya ile imzalanan anlaşmanın tescil edilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye Akdeniz Lahey

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