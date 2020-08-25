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Yunanistan: Türkiye ile diyaloğa hazırız

25.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesi için Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır olduğunu ancak egemenlik haklarını korumaya da devam edeceğini bildirdi.

Atina'da konuşan Maas ise Yunanistan ile dayanışma gösterdi.Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda yükselen tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır olduğunu ancak egemenlik haklarını korumayı da sürdüreceğini duyurdu.

Açıklama, Atina'da Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan geldi.

Dendias, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, komşuları ve müttefiklerinin tansiyonun düşürülmesi için yaptığı çağrılara rağmen "uluslararası hukuk ihlalleri" ve "provokasyonları" sürdürdüğünü söyledi.

Dendias, bu konunun sadece Yunanistan ve Türkiye'yi değil, Avrupa Birliği'nin tamamını ilgilendirdiğini belirtti.

Maas: Ateşle oynanıyor

Atina'da konuşan Maas ise Almanya ve diğer AB ortaklarının, Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta Yunanistan'ın yanında durduğunu ifade etti.

Ankara ve Atina'yı karşılıklı provokasyonlardan vazgeçmeye ve doğrudan görüşmeler aracılığıyla çözüm bulmaya davet eden Almanya Dışileri Bakanı Maas, askeri çatışma olasılığına karşı da uyardı.

NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimin çok tehlikeli olduğunu söyleyen Maas, "Doğu Akdeniz'deki mevcut durum, ateşle oynamaya eş" ifadesini kullandı. Maas, "En ufak bir kıvılcım, bir felakete yol açabilir" diye ekledi.

Maas, iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak amacıyla Atina'dan Ankara'ya geçerek Türk yetkililerle bir araya gelecek.

DW,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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