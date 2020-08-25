Yunanistan: Türkiye ile diyaloğa hazırız

Atina'da konuşan Maas ise Yunanistan ile dayanışma gösterdi.Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda yükselen tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır olduğunu ancak egemenlik haklarını korumayı da sürdüreceğini duyurdu.

Açıklama, Atina'da Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan geldi.

Dendias, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, komşuları ve müttefiklerinin tansiyonun düşürülmesi için yaptığı çağrılara rağmen "uluslararası hukuk ihlalleri" ve "provokasyonları" sürdürdüğünü söyledi.

Dendias, bu konunun sadece Yunanistan ve Türkiye'yi değil, Avrupa Birliği'nin tamamını ilgilendirdiğini belirtti.

Maas: Ateşle oynanıyor

Atina'da konuşan Maas ise Almanya ve diğer AB ortaklarının, Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta Yunanistan'ın yanında durduğunu ifade etti.

Ankara ve Atina'yı karşılıklı provokasyonlardan vazgeçmeye ve doğrudan görüşmeler aracılığıyla çözüm bulmaya davet eden Almanya Dışileri Bakanı Maas, askeri çatışma olasılığına karşı da uyardı.