Yunanistan: Türkiye ile görüşme tarihi henüz belirlenmedi

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı'nın Erdoğan'la görüşmesi sonrasında Kıbrıs'a güvence verdiği kaydedildi.Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelio Petsas, Türkiye ile başlatılacağı açıklanan istikşafi görüşmelerle ilgili henüz bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

Petsas, düzenlenen basın toplantısında kendisine konuyla ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtta, görüşmelere ne zaman başlanacağı ile ilgili ellerinde bir tarih olmadığını belirterek "Görüşmelerin içeriği deniz yetki alanlarının, münhasır ekonomik bölgelerin ve kıta sahanlığının belirlenmesi olacak" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, görüşmelerin ay sonuna kadar başlayabileceğini belirtmişti. Yunan kaynakları da görüşmelere İstanbul'da başlanacağını kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü formatta düzenlenen video konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.