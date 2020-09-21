Yunanistan: Türkiye ile görüşmelere başlamaya yakınız

Atina, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ziyaretini de teyit etti.Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, Ankara ile Atina arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine dair yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmelere yeniden başlamaya yakınız. Ne kadar yakın bir zamanda başlayacağı ise taraflara, yani Yunanistan ve Türkiye'ye bağlı" dedi.

Gazetecilere konuşan Petsos, "Durum netleştiğinde bir duyuru yapılacak ama atmosfer iyi" diye ekledi. Yunan sözcü, Ankara'nın da görüşmelerin yeniden başlaması yönündeki arzusunu gösterdiğini ifade etti.

Ankara ve Atina arasında deniz yetki alanları konusundaki son görüşmeler 2016 yılında gerçekleşmiş ancak sonuçsuz kalmıştı. Yunan basını iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin bu hafta başlayabileceğini öne sürmüştü.

Türkiye geçen hafta Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i "bakım için" Antalya Limanı'na çekmişti. Atina bu hamleyi tansiyonun düşürülmesi yönünde atılmış olumlu bir ilk adım olarak değerlendirmişti.

Petsas: Türkiye'nin önünde iki seçenek var