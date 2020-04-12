Yunanistan: Türkiye koronavirüs nedeniyle göçmen almıyor

Yunanistan Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının mart başından beri uygulanmadığını duyurdu. Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis Atina merkezli Ethos gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan'dan göçmen kabul etmediğini söyledi. Mitarakis bu yılın ilk iki ayında (ocak-şubat) mülteci mutabakatı kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilenlerin sayısının arttığını belirterek "Türkiye koronavirüsü bahane göstererek göçmenleri geri almayı reddediyor" dedi.

Türkiye şubat ayı sonunda sınır kapılarından göçmen geçişinin engellenmeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine binlerce kişi Yunanistan-Türkiye sınırına gitmişti. Göçmenlerin bir kısmı da Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçmeye çalışmıştı. Ancak Yunan güvenlik güçleri geçişlere izin vermemişti. Yunan güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere müdahalesi BM ve insan hakları kuruluşlarının sert tepkisine neden olmuştu.

Uluslararası Af Örgütü nisan başında açıkladığı raporda, Yunan güçlerinin sınırı geçmeye çalışan sığınmacı ve göçmenlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu en az iki erkeğin hayatını kaybettiğini, bir kadının ise hâlâ kayıp olduğunu duyurmuştu.