HABER

Yunanistan Türkiye-Libya anlaşmasını BM'ye şikayet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

Yunanistan, Libya ve Türkiye'nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayette bulundu.

Yunanistan Türkiye-Libya anlaşmasını BM'ye şikayet etti

Libya ve Türkiye arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat nedeniyle gerginlik artarken Yunanistan, Libya ve Türkiye'nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulundu.

Hükümet sözcüsü Stelios Petsas gazetecilere yaptığı açıklamada Yunanistan'ın anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi'ne getirilmesini istediğini söyledi. Petsas Yunanistan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi'ne ayrı ayrı mektup göndererek anlaşmanın "kötü niyetle" yapıldığını ve Libya Parlamentosu tarafından onaylanmadığı için de hükümsüz olduğunu kaydetti.

Petras anlaşma "BM Deniz Hukuku'nu ihlal ediyor. Türkiye ve Libya'nın deniz alanları buluşmuyor, ayrıca iki ülke arasında deniz sınırı da bulunmuyor" dedi.

Konunun cuma günü yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından gündeme getirileceği ve üye ülkelerin desteğinin aranacağı bildirildi.

Doğu Akdeniz gerilimi

Yunanistan bu anlaşmanın üzerine Libya büyükelçisini ülkesine geri göndermişti. Yunanistan anlaşmanın Girit'in varlığını gözardı ettiğini ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Libya ile imzalanan mutabakatın benzerini bölgedeki diğer ülkelerle de yapmaya "hazır” oldukları mesajını vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Libya anlaşması ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanını maksimum düzeye çıkardıklarını belirterek, bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandığını kaydetti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra, üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisine yol açmış ve AB Türkiye'ye yaptırım kararı almıştı.

DPA, AFP, Reuters /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu
10 Aralık Amerikan Basınından Özetler10 Aralık Amerikan Basınından Özetler
Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacakPeskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa...

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.