HABER

Yunanistan Türkiye-Libya Anlaşmasını BM’ye Şikayet Etti 

10.12.2019 17:54 | Son Güncelleme

Yunan hükümeti sözcüsü, Türkiye ve Libya’nın karasularının kesişmediğini söyleyerek anlaşmanın denizler hukukunu ihlal ettiğini söyledi 

Yunanistan Türkiye-Libya Anlaşmasını BM’ye Şikayet Etti 

Yunan hükümeti sözcüsü, Türkiye ve Libya’nın karasularının kesişmediğini söyleyerek anlaşmanın denizler hukukunu ihlal ettiğini söyledi

Yunanistan, Türkiye ve Libya arasında varılan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle BM’ye itirazda bulundu.

Yunan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas anlaşmanın kötü niyetle yapıldığını söyledi ve BM’nin denizler hukukunu ihlal ettiğini kaydetti. Türkiye ve Libya’nın karasularının kesişmediğini söyleyen sözcü, iki ülkenin birbirine deniz sınırının da olmadığını belirtti.

Sözcü Petsas, Atina’nın AB’deki müttefiklerinden Türkiye’ye yönelik yaptırımların çerçevesini oluşturmak üzere çalışılması çağrısı yaptığını bildirdi.

Türkiye, Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümetiyle geçen hafta Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla güvenlik ve askeri işbirliğinin genişletilmesine yönelik anlaşmalar imzalamıştı.

Atina son olarak Türkiye-Libya anlaşmasına yanıt olarak Libya Büyükelçisi’ni sınırdışı etmişti.

Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlıklar Türkiye, Yunanistan ve Mısır arasında tartışmalara neden oluyor.

İki ülke arasındaki anlaşma Libya ve Türkiye’nin birbirine en yakın noktalarında bir deniz koridoru oluşturarak iki ülkenin petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının önünü açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü TRT’ye yaptığı açıklamada anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olmadığını söyledi.

Türkiye’ye Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanması da tartışılıyor.

Türkiye ve Kıbrıs arasında BM liderliğindeki barış görüşmeleri 2017’de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Son olarak Salı günü Rum lider Nicos Anastasiades ve KKTC lideri Mustafa Akıncı Lefkoşa’da BM tarafından düzenlenen bir resepsiyona katılmayı reddetti.

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Demokratlar Trump Hakkında İki Azil Gerekçesi AçıkladıDemokratlar Trump Hakkında İki Azil Gerekçesi Açıkladı
Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısıPutin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa...

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.