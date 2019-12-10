Yunanistan Türkiye-Libya Anlaşmasını BM’ye Şikayet Etti 

Yunan hükümeti sözcüsü, Türkiye ve Libya’nın karasularının kesişmediğini söyleyerek anlaşmanın denizler hukukunu ihlal ettiğini söyledi

Yunanistan, Türkiye ve Libya arasında varılan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle BM’ye itirazda bulundu.

Yunan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas anlaşmanın kötü niyetle yapıldığını söyledi ve BM’nin denizler hukukunu ihlal ettiğini kaydetti. Türkiye ve Libya’nın karasularının kesişmediğini söyleyen sözcü, iki ülkenin birbirine deniz sınırının da olmadığını belirtti.

Sözcü Petsas, Atina’nın AB’deki müttefiklerinden Türkiye’ye yönelik yaptırımların çerçevesini oluşturmak üzere çalışılması çağrısı yaptığını bildirdi.

Türkiye, Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümetiyle geçen hafta Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla güvenlik ve askeri işbirliğinin genişletilmesine yönelik anlaşmalar imzalamıştı.

Atina son olarak Türkiye-Libya anlaşmasına yanıt olarak Libya Büyükelçisi’ni sınırdışı etmişti.

Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama faaliyetleriyle ilgili anlaşmazlıklar Türkiye, Yunanistan ve Mısır arasında tartışmalara neden oluyor.