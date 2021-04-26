Yunanistan Türkiye nedeniyle askerlik süresini uzatıyor

Türkiye sınırındaki adalarda görev yapanlar ise uygulamadan muaf tutulacak.Yunanistan'da halihazırda dokuz ay süren zorunlu askerlik süresinin Mayıs ayından itibaren 12 aya uzatılacağı açıklandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu yeni uygulamayla birlikte kritik bölgelerde daha fazla asker konuşlandırmak ve buralardaki önemli birliklerini güçlendirmeyi amaçlarıklarını kaydetti.

Bu adımla birlikte orta vadede zorunlu askerlik yapan kişi sayısının üçte bir dolayında artırılması hedefleniyor. Yunan basınında yer alan bilgilere göre, yeni uygulamayla birlikte mesleği askerlik olan ve zorunlu askerlik yapan aktif Yunan asker sayısı 100 binden 133 bin dolayına yükselecek.

Yunanistan Savunma Bakanlığı çevrelerinden edinilen bilgilere göre, Yunanistan’ın kararının arka planında Ege Denizi ve Akdeniz’in doğusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık yatıyor.

Türk kıyılarına yakın olan adalar gibi sınır bölgelerinde görev yapmak için gönüllü olan askerler, yeni uygulamadan muaf tutulacak.