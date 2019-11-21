Yunanistan: Türkiye şantaj yapmayı bırakmalı

Yunanistan‘ın Göç Politikalarından Sorumlu Bakanı Yorgo Kumuçakos, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden daha fazla mali destek için sığınmacıları "şantaj" olarak kullanmaması gerektiğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Kumuçakos Türkiye "kapıları açacağız sözünü tekrarlayıp duruyor, göçmenler de açılmalarını beklemek için kapılara yöneliyor" diye konuştu.

Kumuçakos, Türkiye'nin geri kabul anlaşmasında yer alan 6 milyar euroluk yardımın ötesine geçilmesi teklifini yine de Avrupa Birliği'nin "pozitif bir biçimde değerlendirmesini" istediklerini söyledi. Kumuçakos sözlerini "Ancak Türkiye'nin bu parayı şantaj ya da tehdit yoluyla istemesi gerçeği, Avrupalılarda bu parayı verme kararı için gerekli olan siyasi iklimi yaratmayacak" diye sürdürdü.

Yunan Bakan, "Avrupa tehditler ya da şantaja göre hareket edemez. Avrupalılar Türklerin karşı karşıya olduğu durumu anlamalı, Ankara da Avrupa ile muhatap olmanın yolunun bu olmadığını idrak etmeli” diye konuştu.

Yorgo Kumuçakos, Yunan kıyılarına mayıs ayından bu yana gelen göçmenlerin sayısının yüzde 240 oranında arttığını kaydetti.