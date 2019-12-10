Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Reuters'ın haberine göre Yunanistan, Libya ve Türkiye'nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) itirazda bulundu.

Hükümet sözcüsü Stelios Petsas gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma kötü niyetle yapılmıştır" dedi.

Yunanistan bu anlaşmanın üzerine Libya büyükelçisini ülkesine geri göndermişti. Yunanistan anlaşmanın Girit'in varlığını gözardı ettiğini ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtiyor.

