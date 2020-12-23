Yunanistan Türkiye'nin Oruç Reis kararından memnun

Yunanistan, Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin doğalgaz sondaj faaliyetlerini Antalya Körfezi ile sınırlandırma kararını olumlu karşıladı. Yunanistan Göç Bakanı Yorgo Kumutsakos, Skai televizyonuan yaptığı açıklamada "Bu olumlu bir gelişme" dedi.

Atina'daki siyasi yorumcular, Ankara'nın attığı bu adımın Yunanistan ile Türkiye arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasını sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Ege'deki Yunan adaları yakınlarında doğalgaz sondaj faaliyetlerini sona erdirmesini diyalogun başlaması için bir şart olarak sürmüştü. Mitsotakis konuyla ilgili açıklamlarında sürekli olarak "Provokasyonları durdurun, istikşafi görüşmeleri başlatın" demişti.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı dün bir Navtex yayınlayarak Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerin Akdeniz'deki görev süresini 15 Haziran'a kadar uzatmıştı. Yayınlanan Navtex'te faaliyet alanı Antalya Körfezi ile sınırlı tutulmuştu.