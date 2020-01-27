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Yunanistan: Türkiye'ye günde 30 sığınmacı gönderiyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Yunanistan aylar sonra Türkiye'ye yeniden sığınmacı göndermeye başladı.

Yunanistan: Türkiye'ye günde 30 sığınmacı gönderiyoruz

1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni yasayla iltica süreci hızlandırılmış, başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilmesinin önü açılmıştı.Yunanistan'ın aylardır ilk kez Türkiye'ye sığınmacı göndermeye başladığı bildirildi. Yunanistan Başbakan Yardımcısı Adonis Yorgiadis "Günde yaklaşık 30 sığınmacıyı Türkiye'ye gönderdiklerini ve Türkiye'nin sığınmacıları geri kabul ettiğini" açıkladı.

Yorgiadis, böylece iltica süreçlerini hızlandıran yeni yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Yunanistan'da 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeyle iltica başvurularının daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor. Yunanistan'da personel sıkıntısı nedeniyle iltica süreçlerinin aylar, hatta yıllar sürmesi sınır dışıların durmasını ve özellikle Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan kamplarda yığılmayı beraberinde getirmişti.

Yeni yasa, ilk iltica başvurusu reddedilenlerin itiraz başvurusunda bulunabilmeleri için başvurularını hukuki bilirkişi raporuyla gerekçelendirmelerini öngörüyor. Yeni yasal düzenleme öncesinde iltica başvurusu reddedilenler basit bir dilekçeyle ikinci başvuruda bulunabiliyor ve süreç otomatikman aylarca, hatta yıllarca uzuyordu.

AB ile Türkiye arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı, Türkiye'den yasa dışı yollardan Yunan adalarına giren sığınmacı ve göçmenlerin, iltica başvurularının olumsuz sonuçlanmasının ardından geri gönderilebilmesini öngörüyor.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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