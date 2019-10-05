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Yunanistan Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

05.10.2019 14:23 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Miçokadis, Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal ettiğini savundu ve Washington'dan çözüm için ağırlığını koymasını istedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçokadis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe'ya Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Miçokadis, Ankara'nın Doğu Akdeniz'e Yavuz isimli doğal gaz arama gemisini göndermesinin ertesi günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin attığı son adımlar pervasız bir şekilde Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etmektir" diye konuştu.

ABD'nin de Doğu Akdeniz'de çıkarı olduğunu belirten Miçokadis, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek isteğinin apaçık ortada olan uluslararası hukukun uygulanması olduğunu belirtti. Yunan Başbakan ABD'den ağırlığını koyarak doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yükselen tansiyonu düşürmesini istedi.

Ortak açıklamada, ABD ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Pompeo ise Doğu Akdeniz konusunda bir değerlendirmede bulunmadı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, daha önce kendileri tarafından bir İtalyan ve bir Fransız enerji şirketine doğal gaz arama lisansı verdikleren bölgeye Cuma günü Türkiye'nin sondaj gemisi göndermesine tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye"uzun zamandır süren zorbalık taktikleri" ile suçlanmış ve sondaj gemilerini bölgeden çekmeye çağrılmıştı.

"Yavuz en kısa sürede sondaja başlayacak"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Cumartesi sabahı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yavuz gemisinin Güzelyurt-1 isimli lokasyona ulaştığını ve en kısa sürede sondaja başlayacağını duyurdu.

Türkiye, Kıbrıs'ın petrol ve doğalgaz aradığı alanların bir kısmının, ya kendi kıta sahanlığında olduğunu ya da Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs ile eşit haklara sahip olduğu bölgelerde olduğunu söylüyor.

DW,rtr/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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