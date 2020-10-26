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Yunanistan Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etti

26.10.2020 21:10 | Son Güncelleme

Lavrov-Dendias görüşmesinde Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma hakkı gündeme geldi.

Yunanistan Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etti

Türkiye'nin "cihatçıların seyahat acentesine dönüştüğünü" söyleyen Dendias, Ankara'ya silah sistemleri satışını da eleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz ve Ege'deki deniz yetki alanları konusunda yaşanan anlaşmazlığın "uluslararası hukuk temelinde ve diyalogla çözülmesi gerektiğini" söyledi.

BM Deniz Hukuku Sözleşmesinin (UNCLOS) ilişkilerin normalleştirilmesinde kilit önem taşıdığını belirten Lavrov, Yunan resmi haber ajansı ANA'ya göre sözleşmenin üçüncü maddesinin devletlerin kara sularını 12 mile çıkarmasına izin verdiğini söyledi.

ANA'nın Yunan Dışişleri Bakanı'nın ağzından aktardığına göre Yunan Bakan, görüşmede ülkesinin kara sularını 12 mile çıkarma hakkı bulunduğunu vurgulayınca Lavrov, "Rusya UNCLOS'un desteklediği bir tutumdan farklısını benimseyemez" yanıtını verdi. Habere göre Lavrov, Dendias'a, "Sözleşmeye taraf her ülke, sağduyu ve coğrafi tarafsızlığı dikkate alarak kara sularını 12 mile kadar genişletme hakkına sahiptir" dedi.

Lavrov: Doğrudan görüşmeler tek çözüm

Anlaşmazlıkların sadece birbirinin çıkarlarını göz önünde bulunduran istişarelerle çözülebileceğine de vurgu yapan Lavrov, "Yunanistan ile Türkiye arasında durum şu an ne kadar zorlu olursa olsun Rusya her zaman sorunların doğrudan görüşmelerle tartışılmasını ve çözümlenmesini destekleyecektir" diye konuştu.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkta kendi tezlerini savunmak için sıklıkla BM Deniz Hukuku Sözleşmesine atıfta bulunuyor. Türkiye ise 1994'te yürürlüğe giren sözleşmeye taraf değil. Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayacağını ilan etmişti. Yunanistan'a bağlı bazı adaların Türk ana karasına uzaklığı 12 milin altında bulunuyor.

Türkiye'ye "Neo-Osmanlıcılık" suçlaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Lavrov ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'yi gerilimi tırmandırma peşinde olmakla suçlayarak "Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmaya hazır olduğunu" vurguladı.

İki ülke arasında diyaloğun baskı altında gerçekleşemeyeceğini yineleyen Dendias, Türkiye'yi "neo-Osmanlıcı bir vizyona sahip olmak" ve "bölgede istikrarı bozucu bir rol oynamak"la suçladı.

Dendias: Türkiye cihatçılar için seyahat acentesi haline geldi

Dendias, Lavrov'a "IŞİD'le savaşta Türkiye'nin oynadığı olumsuz rol" ile ilgili endişelerini de dile getirdiğini belirterek Türkiye'nin "bölgedeki çeşitli sorunlu bölgelere nakledilen cihatçılar için bir seyahat acentesi haline geldiğini" öne sürdü.

Yunan Dışişleri Bakanı'nın Lavrov ile görüşmesinde Türkiye'ye satılan silah sistemleri konusunu da gündeme getirdiği belirtildi. Yunanistan geçen hafta AB ülkelerine Türkiye'ye silah ve askeri teçhizat satışını askıya almaları çağrısında bulunmuştu.

AFP,AP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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