Yunanistan Üç Hafta 'Eve Kapanıyor'

Son beş gün içinde ülkede günlük yeni vaka sayısı ortalama 10 bin olarak seyretti. Bu, pandeminin başlangıcından bu yana ülkede tespit edilen Corona vakalarının beşte birine denk geliyor.

Miçotakis ayrıca önlemlerin şu an alınmaması halinde önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni vakaların hastanelerdeki kapasitenin üzerine çıkabileceğinin altını çizdi.

Miçotakis konuşmasında, özellikle Yunanistan’ın kuzeyinde yeni vaka sayılarındaki “ürkütücü artışa” vurgu yaptı ve diğer bölgelerde de “benzer bir artışın gözlemlendiğini” söyledi.

Kararla ilgili açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis alarm verici bir hızla yeniden yayılmaya başlayan salgın karşısında sert önlem almak zorunda olduklarını savundu.

Evlerinden çıkma gerekliliği olanların resmi izinli belge alması gerekecek. Diğer taraftan, ilkokullar açık kalacak ancak lise ve üniversitelerde eğitimi internet üzerinden devam edecek.

Cumartesi günü başlatılacak yasak kapsamında market, banka ve eczaneler dışında tüm işyerleri kapatılacak.

Her ne kadar Yunanistan’daki günlük vaka artışları ikinci dalganın yaşandığı İngiltere ve Fransa’ya kıyasla daha az olsa da, Başbakan Miçotakis ülkedeki tıbbi müdahale kapasitesinin kısıtlı olduğunu hatırlattı.

“Pandeminin bittiğini sanarak hata yaptık”

10 yıl süren büyük bir ekonomik krizden yeni çıkan Yunanistan pandeminin başlangıcında sağlık sisteminde reform için adımlar atarak yeni personel ve tıbbi ekipman alımını hızlandırdı. Ülke genelinde günlük yeni vaka sayısı başlarda yüzün altında seyrederken şu ana kadar yaşanan virüs kaynaklı can kaybı binin altında.

Başlangıçta salgın sıkı bir şekilde kontrol altına alınmasına rağmen yaz aylarında önlemler gevşetildi, halkın önemli bir bölümü de sosyal mesafeyi koruma ve maske takma gibi uygulamaları reddetti.

Perşembe günü yaptığı açıklamada pandemiye karşı önlemler konusunda yetersiz kaldıklarını söyleyen Miçotakis, “Belki de en büyük hatamız, yaz döneminde bizi saran rahatlığa kapılıp pandeminin bittiğini ve kurtulduğumuz sanmak oldu” dedi.

Hükümet yetkilileri ulusal çapta yürürlüğe girecek yasakların virüsün yayılmasını kısa bir sürede engelleyeceği görüşünde.

Sağlık uzmanlarıysa yeni vaka sayılarındaki artışın devam edeceği ve 2021 yılı başlangıcına kadar da düşüşe geçmeyeceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

