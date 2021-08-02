HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan: "Ülkemizdeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım teklifimiz halen geçerli"

Yunanistan: "Ülkemizdeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım teklifimiz halen geçerli"

02.08.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki yangın felaketini yakından izleyen ülkelerin arasında bulunan Yunanistan, Türkiye'ye itfaiye uçağı göndermeye hazır olduklarını, ancak buna olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti. Yunan hükümeti, ülkede çıkan yangınlara rağmen Türkiye'den talep geldiği anda Yunan itfaiye ve kurtarma birimlerinin yardıma gönderilmesi teklifinin halen geçerli olduğunu açıkladı.

Yunanistan: "Ülkemizdeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım teklifimiz halen geçerli"

Türkiye'deki yangın felaketini yakından izleyen ülkelerin arasında bulunan Yunanistan, Türkiye'ye itfaiye uçağı göndermeye hazır olduklarını, ancak buna olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Başka bir yardım talebi gelirse de göndermeye hazır olduklarını belirten Yunanistan, Türkiye'den teşekkür dışında olumlu bir yanıt gelmediğini aktardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki yangınların yayıldığı 29 Temmuz'da "Türk dostum Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradım, kendi seçim bölgesi olan Antalya'da çıkan yangınlardan dolayı duyduğum samimi üzüntülerimi dile getirdim ve kendisine Yunanistan'ın yangın söndürme faaliyetleri için her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu söyledim" açıklamasını yapmıştı.

Yunan hükümeti, ülkede çıkan yangınlara rağmen Türkiye'den talep geldiği anda Yunan itfaiye ve kurtarma birimlerinin yardıma gönderilmesi teklifinin halen geçerli olduğunu açıkladı.

Türkiye'deki yangınlarla ilgili haberler Yunan basınında hemen her gün takip ediliyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde havadan söndürme araçlarının yetersiz kalması üzerine Türkiye'nin Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve İran gibi ülkelerden yardım talebinde bulunduğu, ancak Yunanistan'dan gelen teklifleri yanıtsız bıraktığına dikkat çekildi.

Erdoğan'ın çay dağıtan görüntüleri garipsendi

Yunan basınında çıkan haberlerde ayrıca yangınların "Yunan ajanları tarafından çıkarılmış olabileceği" yolunda bazı iddiaların dile getirildiği, ancak bunların "düşmanca yapılan kasıtlı iftiralar" olduğu kaleme alındı.

Yangınların "PKK'ın sabotajı olabileceği" yolunda Türkiye'de yapılan kimi açıklamalara da haberlerde değinildi.

Yunan radyo ve televizyon kanallarında geniş yer verilen haberlerde yangını söndürmeye çalışan insanların gösterdikleri üstün çabalarına vurgu yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgelerinde çay dağıtan görüntüleri yorumcular tarafından garipsendi.

Türkiye'deki yangınların büyük boyut kazanması, Yunanistan'da 2019 yılının Temmuz ayında Atina yakınlarındaki banliyö semti Mati'de mahsur kaldığı için 102 kişinin hayatını kaybettiği yangını hatırlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vurulduBursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu
Türkiye'ye önermişlerdi! Rus savaş uçağı düştüTürkiye'ye önermişlerdi! Rus savaş uçağı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törene avukat cübbesiyle katıldı! Gözyaşlarını tutamadı

Törene avukat cübbesiyle katıldı! Gözyaşlarını tutamadı

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Şahan Gökbakar'ın yardım çığlığı! Havadan müdahale istedi

Şahan Gökbakar'ın yardım çığlığı! Havadan müdahale istedi

Ünlü oyuncu yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Ünlü oyuncu yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi

Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.