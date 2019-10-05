Yunanistan ve ABD arasındaki savunma işbirliği anlaşması

ATİNA (AA) - Yunanistan ve ABD arasında 1990'da imzalanan "Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MCDA)"nın güncellenmesini öngören protokol imzalandı.

Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Yunanistan ve ABD arasında 1990 yılında imzalanan "Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MCDA)"nın güncellenmesini öngören protokolü imzaladı.

Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanlığındaki imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ve Yunanistan arasında eskiye dayanan bağlar bulunduğunu belirterek Yunanistan’ın yeniden ayağa kalkması için yatırımları desteklediklerini ve bunun için Amerikalı diplomatların elinden geleni yapacağını söyledi.

ABD’nin Yunanistan ile enerji dahil birçok konuda müttefik olmayı arzu ettiğini dile getiren Pompeo, Yunanistan ile imzalanan yeni protokol ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin artarak devam edeceğini ve karşılıklı yarar içeren yatırımlar gerçekleştirileceğini aktardı.