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Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: Tam 145 helikopter!

22.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: Tam 145 helikopter!

Doğu Akdeniz'de aradığı siyasi desteği bulamayıp çaresiz kalan Yunanistan, bir yandan Türkiye ile ortak NATO tatbikatına katılırken diğer yandan müttefiki ABD ile ortak tatbikata girişiyor.

Batı Trakya’da Yunanistan ile ABD arasında ortak tatbikat gerçekleştirilecek. Yarın gece Dedeağaç’a gelecek olan ABD ordusuna ait 145 helikopter ile yüzlerce askeri araç, "Defender Europe 2021" adlı tatbikatta kullanılacak.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da ikinci kez ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. "Defender Europe 2021” adı verilen tatbikatın Apache saldırı helikopterleri de dahil olmak üzere toplam 150’den fazla Amerikan helikopteri, Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde çeşitli tatbikatlara katılmak üzere Dedeağaç’a geleceği duyuruldu.

Yarın gece Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan Amerikan ordusuna ait askeri helikopterler, İskeçe Kayalar atış tatbikat alanında Yunanistan’a ait aynı tip helikopterlerle birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği ifade edildi.

BİN 800'DEN FAZLA ASKERİ ARAÇ

Batı Trakya medyası, ABD’ye ait Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan askeri araçlara ilişkin paylaştığı detayda şu ifadelere yer verdi: “110 adet Black Hawks helikopterleri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopteri ve ilk kez 1800’den fazla askeri araç bölgeye geliyor” denildi.

Öte yandan, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kentte, iki ülkenin anlaşması kapsamında ABD'ye deniz üssü tahsis edilmişti.

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