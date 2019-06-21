Yunanistan ve AB'den Türkiye’ye ‘Sondaj’ Uyarısı 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinde ısrarcı olmasının Avrupa’dan gelecek sonuçları olacağını söyledi.

Brüksel’deki AB liderler zirvesi sonrası gazetecilere açıklama yapan Çipras, Ankara’nın (Güney) Kıbrıs’ın gaz arama hakkına meydan okumaya devam ederse sorunlarla karşılaşacağını belirtti.

Çipras, "Türkiye'nin saldırganlığında bir artış var. Bunu yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs’la ilişkilerinde değil, önemli ülkelerle, ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinde de gözlemliyoruz" dedi.

Avrupalı liderler Brüksel zirvesinde ayrıca, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin "yasal olmadığını" belirten bir açıklama yayımladı. Açıklamada, AB’nin gerekli yanıtı vermek üzere hazır beklediği belirtildi.

Türkiye, doğalgaz arama faaliyetleri için Fatih sondaj gemisinin ardından dün de ikinci sondaj gemisi Yavuz’u Doğu Akdeniz’e göndermişti.

