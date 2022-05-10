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Yunanistan ve BAE'den 4 milyar euroluk yatırım fonu

09.05.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan ile BAE arasında 4 milyar euroluk ortak yatırım fonu kurulması kararlaştırıldı.

Yunanistan ve BAE'den 4 milyar euroluk yatırım fonu

Başbakan Mitsotakis, "Ortadoğu'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında ana kapı olma" hedefini dile getirdi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında 4 milyar euroluk ortak yatırım fonu oluşturulması kararlaştırıldı.

Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan ile Mitsotakis arasındaki görüşmede başta enerji, teknoloji ve sağlık olmak üzere çeşitli alanlarda dokuz anlaşmaya imza atıldı.

Başbakanlığı döneminde BAE'ye üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Mitsotakis, AB ile BAE arasında yenilenebilir enerjiler alanında iş birliğinin daha da geliştirilebilmesi için potansiyel bulunduğunu belirterek "Yunanistan, coğrafi konumu dolayısıyla Ortadoğu'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında bir ana kapı olma potansiyeline sahiptir. Stratejik iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve BAE'den fonların bu yönde katılımı konusunda olanakları araştırmak isteriz" dedi.

Mitsotakis: Keşif çalışmalarını hızlandırıyoruz

BAE Veliaht Prensiyle görüşmesi sonrasında konuşan Mitsotakis, Yunanistan'ın kendi egemenlik bölgesinde de doğal gaz keşif çalışmalarını hızlandırdığını belirterek bunun ikili stratejik iş birliğinin artırılması için ek alan yarattığını kaydetti.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada da, görüşmede Ukrayna savaşının etkileri ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulunulduğu belirtilerek "Hellenic Development Bank ile Mubadala Investment Company arasındaki başarılı iş birliğinin yenilenmesi ve 4 milyar euroluk yatırımlar için ortak girişimde bulunulması çok büyük önem taşımaktadır" denildi.

Yenilenebilir enerji hedefi

Enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030 yılına kadar yüzde 23'ten yüzde 35'e çıkarmayı hedefleyen Yunanistan, bu hedef doğrultusunda kıyı açıklarında 2 gigawattlık enerji üretebilen rüzgar enerji parkları kurmak istiyor. Bunun için 6 milyar euroluk yatırım ihtiyacı bulunuyor.

Veliaht Prens de görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasında 2020 yılı Kasım ayında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının önemine vurgu yaparak, anlaşma sonrasında iki ülke arasında ticaret hacminin yüzde 76 oranında arttığını kaydetti. El Nahyan, enerji, teknoloji, sağlık ve gıda güvenliği alanlarında ikili iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

rtr/BK,TY

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Yunanistan
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