Yunanistan ve Bulgaristan sınırda güvenliği artırıyor

Bulgar hükümeti, Türkiye sınırına bin kadar asker göndermeye hazır olduğunu duyurdu.Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmayacağını duyurmasının ardından sığınmacıların Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında yoğunlaşmaya başlaması üzerine Atina ve Sofya önlemleri artıyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov "askerlerin, sınır polisi ve ulusal güvenlik muhafızlarının acil olarak Türkiye sınırına gönderildiğini" açıkladı. Türkiye'den gelecek yeni bir göç dalgasının "gerçek bir tehdit" olduğunu belirten Borisov, Bulgaristan sınırındaki Edirne'de çok sayıda sığınmacının toplandığına dikkat çekti. Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüşmeyi istediğini de sözlerine ekledi. Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ülkesinin sınıra bin kadar asker ve teçhizat göndermeye hazır olduğunu belirtti. Karakaçanov, yaptığı yazılı açıklamada, Cuma sabahı sınırı geçmeye çalışan yaklaşık 30'ar göçmenden oluşan iki grubun sınır polisi tarafından engellendiğini aktardı.

Yunanistan Pazarkule sınır kapısını kapattı Yunanistan da Türkiye sınırındaki kontrolleri sıkılaştırdı ve sınır hatlarındaki personel sayısı iki kat artırıldı. Yunan devlet televizyonu ERT, iki ülke arasındaki sınır kapılarından biri olan Yunanistan tarafındaki Kastanies (Kestanalik) Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurdu. ERT, sınırın ne kadar kapalı kalacağının belirsiz olduğunu belirtti. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır kapılarından biri olan Pazarkule'ye yönelen yaklaşık 100 göçmenin, buradan geçerek, hududun Yunanistan tarafındaki Kastanies Sınır Kapısı'na yürüdüğü aktarıldı. Ancak göçmenler, Yunan askerlerinin tampon bölgeye otobüslerle set oluşturması üzerine Yunanistan'a giremedi. Yunan askerlerinin, ara bölgede biriken kişileri Türkiye'ye dönmeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı ve zaman zaman da korkutmak için ses bombası kullandığı ifade edildi. Mültecilerin ise Türkiye'ye dönmeyi kabul etmediği ve tampon bölgede bekleyişlerini sürdürdüğü aktarılıyor. Yunan güvenlik güçleri de bunun üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'nı Türkiye'den Yunanistan'a araçlı ve yaya geçişlerine kapattı.