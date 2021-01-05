HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan ve İsrail askeri işbirliğini genişletiyor

Yunanistan ve İsrail askeri işbirliğini genişletiyor

05.01.2021 22:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yunanistan ve İsrail askeri işbirliğini genişletiyor

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de anlaşmazlık içinde olan Yunanistan, İsrail'le bir savunma anlaşması yaptı.

Yunanistan, İsrail'den eğitim uçakları alacak ve Yunan hava kuvvetlerinin eğitimi için bir uçuş okulu kurulacak.Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Ankara ile kriz yaşayan Yunanistan, İsrail'le askeri alandaki işbirliğini genişletiyor. İsrail'le yeni bir savunma anlaşması yapan Yunanistan, aralarında bir uçuş okulunun açılmasının da bulunduğu yeni bir savunma anlaşması yaptı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrailli savunma şirketi Elbit Sistemleri ile birlikte İsrail hava kuvvetleri için bir uçuş okulu kurulması planlanıyor. Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın İsrail'den 10 adet M-346 tipi eğitim uçağı satın alacağı ifade edildi. İki ülke arasındaki anlaşmanın 1,5 milyar euro hacminde ve 20 yıllık bir süreyi kapsadığı da belirtildi.

Fransa'yla da askeri anlaşma yapmıştı

Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından ortaklarıyla askeri alandaki işbirliğini genişletmeye başlamış, savunma bütçesini de beş katına çıkarmıştı. Yunanistan'ın 2021 savunma bütçesinin 2,5 milyar euroya çıkartılmasını öngören bütçe tasarısı Aralık ayı ortasında parlamentodan geçti. Atina böylece savunma bütçesini geçen yıla oranla beş katına çıkartmış oldu.

İsrail'den Yunan savunmasına kritik yatırım

Fransa ile de yeni bir askeri anlaşma yapan Atina, Rafale tipi 18 Fransız savaş uçağının yanı sıra dört yeni fırkateyn, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizat satın almayı planlıyor.

AFP/HS,GY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmediBüyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi
Dizel partikül filtresi, DPF nedir?Dizel partikül filtresi, DPF nedir?

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Kadroya dahil oldu! Paylaşımına beğeni yağdı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Dizideki ateşli sahneler nasıl çekildi? Ünlü oyuncu anlattı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek

AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Ukrayna tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu

DSÖ, Kovid-19'un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmediğini duyurdu

Büyük skandal! DSÖ heyetinin ülkeye girmesine izin verilmedi

Almanya'da kısıtlamalar 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Almanya'dan flaş karar: 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Filipinler'de hostes küvette ölü bulunmuştu! 11 kişiye cinsel istismar ve cinayet suçlaması

Ülkeyi sarsan olayda yeni gelişme: 11 kişiye cinsel istismar ve cinayet suçlaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: Katar ile diplomatik ilişkiler yeniden başladı

İmzalar atıldı: Yıllardır süren anlaşma sona erdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.