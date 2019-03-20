Yunanistan ve İsrail Girit Adası’na radar sistemi kuruyor

Yunanistan ile İsrail’in Girit Adası’na kuvvetli bir radar sistemi konuşlandırmak için hazırlıklara başladığı belirtildi.

Yunan medyası, Yunanistan ve İsrail’in Girit Adası’na büyük radar sistemi kuracağını açıkladı. Haberde, ‘The Long Horizon’ adlı radar sisteminin iki ülkeye Doğu Akdeniz havzasının büyük bir kısmını gözlemleme imkanı sağlayacağı belirtildi. Uzun mesafe ve ufuk ötesini izleme özelliğine sahip olan radar sisteminin son dönemde iki ülkenin gelişmekte olan ilişkilerinin bir sonucu olduğu bildirildi.

Bugün Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis üçlü bir görüşme gerçekleştirecek. Zirvenin ana gündeminin enerji güvenliği olacağı belirtildi.

