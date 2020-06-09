Yunanistan ve İtalya’dan Doğu Akdeniz’de Anlaşma

Yunanistan ve İtalya’nın dışişleri bakanları iki ülke arasında ekonomik bölge oluşturulmasının önünü açacak deniz yetki alanı sınırlarıyla ilgili bir anlaşma imzaladı. Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de doğal kaynakların çıkarılması konusunda gerilim yaşıyor.

Reuters haber ajansına göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın imzaladığı anlaşmanın ayrıntıları henüz belli değil. Anlaşma iki ülkenin bölgede doğal kaynak arama çalışmaları yürütmesinin de önünü açacak.

Roma ve Atina, Doğu Akdeniz’den Yunanistan, İtalya ve güney Avrupa ülkelerine yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşıması planlanan EastMed boru hattı projesinin ortaklarından.

Yunan Ekathimerini gazetesine göre Dendias, anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada ‘‘Komşularımızla deniz bölgelerinin sınırlarının çizilmesi uluslararası hukuk dahilindedir ve bu ülkenin kalıcı amaçlarındandır’’ diye konuştu.

Dendias, ‘‘Deniz bölgelerinin belirlenmesi geçerli anlaşmalarla yapılır, Türkiye’nin imzaladığı gibi geçersiz anlaşmalarla ve BM’ye tek taraflı ibraz edilen haritalarla yapılmaz’’ dedi.