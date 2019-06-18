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Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye sondaj mesajı

18.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden ötürü  Avrupa Konseyi'ni Türkiye’yi kınamaya çağırdı.

Yunanistan ve Kıbrıs'tan Türkiye'ye sondaj mesajı

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Tsipras, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini gündeme getirerek Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinden ötürü Avrupa Konseyi "Türkiye'nin yasa dışı eylemlerini açıkça kınamalı" dedi.

Tsipras'ın ofisinden yapılan açıklamada "Başbakan Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesi halinde Avrupa Konseyi'nin bu yasa dışı faaliyetlere iştirak edenler hakkında belli önlemler alması gerektiğinin altını çizdi" denildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başbakanı Nicos Anastasiades de Avrupa Birliği (AB)'nden Perşembe ve Cuma günü yapılacak AB zirvesinde Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetlerine karşı güçlü bir mesaj vermesi talebinde bulundu.

Ankara, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığı vurguluyor.

En son ABD, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine son vermesi çağırısında bulundu. Malta'da geçtiğimiz günlerde yapılan AB zirvesinde de liderler doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek açıklamıştı.

Reuters/SSB, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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