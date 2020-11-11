Yunanistan ve Mısır'dan sıkı iş birliği mesajı

İki lider Doğu Akdeniz'de iş birliğini daha da güçlendirme mesajı verdi.Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi Atina'ya resmi bir ziyarette bulundu. El Sisi başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'le bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de daha fazla istikrar sağlanması için gelecekte daha sıkı iş birliği yapacağını vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, "Her iki ülke de barış için çalışmayı istediğini gösterdi" dedi. Yunanistan Başbakanı iki ülkenin Ağustos ayında imzaladığı kısmi deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının da bunu gösterdiğini kaydetti.

Mitsotakis, "Bu iş birliği Türkiye'ye karşı değil" diyerek, Ankara'nın da "uluslararası hukuka riayet etmesi halinde bu iş birliğinde yer alabileceğini" belirtti.

Mitsotakis ayrıca başkanlık seçimleri sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) seçilimiş başkanı Joe Biden'ın Doğu Akdeniz'deki gerginliğin dindirilmesinde daha aktif bir rol oynamasını beklediğini ifade etti.