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Yunanistan zorunlu askerliği 12 aya uzattı

22.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Yunanistan zorunlu askerliği 12 aya uzattı

25 Ocak'ta Türkiye'yle istikşafi görüşmelerin 61. turuna başlamaya hazırlanan Yunanistan'dan kritik bir karar geldi. Başbakan Miçotakis, kara kuvvetlerindeki zorunlu askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkardı.

Doğu Akdeniz’de yaptığı provokasyonlarla sık sık Türkiye’yle gerilim yaşayan Yunanistan, askeri alanda adımlar atmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgınıyla beraber iyiden iyiye kendini hissettiren ekonomik sıkıntılara rağmen ülkenin savunma bütçesini artırması ülkede tepkilere neden olmuştu. Miçotakis hükümeti 2021 yılı için savunma bütçesini 5.4 milyar Euro’ya yükseltirken, silahlanma harcamaları için ayrılan payı da 2.5 milyar euro'ya çıkarmıştı.

10 yılda 10 milyar dolar silahlanma harcaması yapacağını açıklayan Başbakan Miçotakis, askerlik süreleriyle ilgili de kritik bir karar aldı.

KARA KUVVETLERİ DE EKLENDİ

Yunanistan’ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, Miçotakis’in başkanlığında toplanan Dış ilişkiler ve Savunma Konseyi (KYSEA), kara kuvvetlerinde 9 ay olan zorunlu asker süresini 12 aya çıkarma kararı aldı. Kararı açıklayan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, uygulamanın mayıs ayından itibaren geçerli olacağını aktardı.

Yunanistan’da mevcut karardan önce donanma ve hava kuvvetlerinde 12 ay zorunlu askerlik uygulanıyordu.

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