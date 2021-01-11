Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor

Mayıs ayından itibaren askerlik süresi 9 yerine 12 ay olacak, asker sayısı da artırılacak. Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelen Yunanistan ordu ile ilgili bazı reformları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Gazetenin haberinde, ülkede Mayıs ayından itibaren zorunlu askerlik süresinin bir yıla çıkarılacağı, aynı zamanda asker sayısının da 100 bin'den 133 bin'e yükseltileceği ifadeleri yer aldı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Eylül ayında askerlik süresinin uzatılacağını duyurmuş ancak bir takvim açıklamamıştı. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ordudaki birçok taburda yeterince asker bulunmuyor.

Atina ayrıca Fransa'dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağı almayı planlıyor. Satın alma işleminin bu hafta parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.

Yunanistan ekonomik krizde olduğu 2010-2018 yılları arasında da yüksek savunma bütçesinden feragat etmemişti. NATO'nun son raporuna göre, savunma bütçesine Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 2,58'sini ayıran Yunanistan birlik içinde ABD'nin ardından GSYİH'ye oranla savunma harcamalarına en fazla kaynak ayıran ülke konumunda.