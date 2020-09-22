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Yunanistan'a AB hukukunu ihlal suçlaması

22.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Yardım kuruluşları, sığınmacıların insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'ı AB Komisyonu'na şikayet etti.

Yunanistan'a AB hukukunu ihlal suçlaması

Başvuru dilekçesinde, Atina'ya karşı AB hukukunu ihlal davası açılması talep edildi.Yardım kuruluşları Oxfam ve WeMove Europe,Yunanistan'ı iltica başvurusunda bulunan sığınmacılara karşı AB hukukunu sistematik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle AB Komisyonu'na şikayet etti.

Salı günü AB Komisyonu'na sunulan başvuruda Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik "push-back" olarak bilinen zorla geri gönderme gibi uygulamaları hakkında AB hukukunu ihlal davası açılması talep edildi.

Yunanistan'ın Ege'de karasularına giren sığınmacıları yasal işlemler başlatmadan zorla ve şiddet kullanarak Türk karasularına geri gönderdiği vakalar daha önce de kamuoyuna yansımış ve yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Sivil toplum kuruluşları (STK) ayrıca iltica prosedürlerinde uygulanması gereken koruma önlemlerinin de aleni bir şekilde ihmal edildiğini belirterek Yunanistan'da yürürlüğe giren yeni iltica reformunun adil bir iltica sürecini neredeyse imkansız kıldığını kaydetti. STK'lar iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ret kararı ellerine ulaşana kadar ikinci başvuru hakkı için tanınan sürenin dolduğuna dikkat çekerek, ikinci başvuru hakkının bu şekilde ihlal edildiği suçlamasında bulundu.

"Komisyon AB hukukuna uyumdan sorumludur"

Oxfam AB Bürosu Yöneticisi Marissa Ryan, "AB Komisyonu AB hukukunun hamisidir ve Avrupa'da yaşayan her insanın temel haklara erişimini sağlamak ve korumak durumundadır" diyerek Moria sığınmacı kampında çıkan yangının Avrupa'nın bu alandaki fiyaskosunu ortaya koyduğunu belirtti. Yunanistan'ın en büyük sığınmacı kampı olan Midilli Adası'ndaki Moria'da iki hafta önce çıkan yangın sonucu tüm kamp yanmış, 12 bin sığınmacı açıkta kalmış, tarlalar ya da sokaklarda uyumak zorunda kalan sığınmacıların görüntüleri yoğun tartışmalara ve AB'nin mülteci politikasıyla ilgili sert eleştirilere neden olmuştu. Sığınmacıların barınabilmesi için Moria'nın yerine Midilli'de geçici bir dev çadır kent kuruldu.

Ryan, "AB Komisyonu, sığınmacı ve göç politikalarıyla ilgili Avrupa'da yeni bir pakt oluşturma çabalarında ciddiyse tüm üye devletlerin insan hakları ve insan onuruna saygılı olmasını sağlama konusunda kararlılık göstermelidir" dedi.

AB üyeleri yıllardır ortak bir iltica ve göç politikası oluşturabilmek için çalışıyor. AB Komisyonu'nun konuyla ilgili reform önerilerini Çarşamba günü sunması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin icra organı olan AB Komisyonu, üye ülkelerin AB hukukuna uyumunun denetiminden de sorumlu. Üye bir ülkenin AB hukukunu ihlal ettiği şüphesinin bulunduğu durumlarda Komisyon ihlal prosedürü başlatma ve AB Adalet Divanında üye ülke hakkında dava açma yetkisine sahip.

AFP,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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