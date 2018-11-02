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Yunanistan'a geçmek isteyen 54 kaçak göçmen sıkıştıkları minibüste yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 54 kaçak göçmen, sıkışıp, güçlükle sığabildikleri minibüsün içerisinde yakalandı.

Yunanistan'a geçmek isteyen 54 kaçak göçmen sıkıştıkları minibüste yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 54 kaçak göçmen, sıkışıp, güçlükle sığabildikleri minibüsün içerisinde yakalandı. Minibüsün fren sistemlerinin arızalı olduğu tespit edilirken, ölüm yolculuğuna çıkmalarına fırsat verilmeyen kaçaklar Anafartalar Polis Merkezi'ne götürüldü.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basmane semtindeki bir otelin otoparkında, 34 BB 8255 plakalı bir minibüsün içerisinde çok sayıda mülteci olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Minibüsün bulunduğu otoparka baskın düzenleyen ekipler, kaçakların ölüm yolculuğuna çıkmalarına fırsat vermedi. Minibüste yapılan incelemelerde Senegal, Dominik Cumhuriyeti, Filistin, Mısır ve Orta Afrika gibi çeşitli uyruklara mensup 38'i erkek, 3'ü çocuk ve 1'i hamile 13 kadın yakalandı. Yakalanan kaçakların yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında oldukları ve içinde bulundukları minibüsün fren sistemlerinin de arızalı olduğu tespit edildi.
Öte yandan, 54 kaçağın, içinde havasız kaldıkları minibüse nasıl sığdıklarına polisler de şaşırırken, götürüldükleri Anafartalar Polis Merkezi'nin nezareti tüm kaçakların girmesine yetmedi. Göçmenlerin, sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi.
Olayla ilgili Ercan K. (50) gözaltına alındı, minibüsün şoförü ise kaçtı.

FOTOĞRAFLI

Yunanistan'a geçmek isteyen 54 kaçak göçmen sıkıştıkları minibüste yakalandıYunanistan'a geçmek isteyen 54 kaçak göçmen sıkıştıkları minibüste yakalandıYunanistan'a geçmek isteyen 54 kaçak göçmen sıkıştıkları minibüste yakalandıYunanistan'a geçmek isteyen 54 kaçak göçmen sıkıştıkları minibüste yakalandı

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