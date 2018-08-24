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- YUNANİSTAN'A KAÇAN 3 BİN 189 KİŞİ İLTİCA İÇİN BAŞVURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

  * Daha önceki 3 yılda toplam 100 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sonra bu sayı 38 kat arttı.  Haber: Gökhan ARTAN- İSTANBUL DHA Son 2 yılda toplam 3 bin 189 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu.

* Daha önceki 3 yılda toplam 100 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sonra bu sayı 38 kat arttı.

Haber: Gökhan ARTAN- İSTANBUL DHA
Son 2 yılda toplam 3 bin 189 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu. 2013- 2016 yılları arasında 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu sayı 38 kat arttı.

2013 YILINDA 17 KİŞİ BAŞVURMUŞTU
Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın İltica Hizmetleri verilerine göre darbe öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, hain darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı. 15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI SAYIDA PATLAMA
Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018'de ise dikkat çekici rakamlara ulaştı. 2017 yılında bin 827, 2018 yılının Ocak- Temmuz döneminde ise Yunanistan'a kaçan bin 839 Türk vatandaşı, iltica için başvuruda bulundu. Sadece bu yılın Temmuz ayında 687 kişi iltica talebinde bulundu.

ARAMA KARARI OLAN 550 KİŞİ POLİS ENGELİNE TAKILDI
Öte yandan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, darbe girişimi sonrası polisin aldığı önlemler nedeniyle darbecilerin ülkeden çıkışları engellendi. 2 yılda FETÖ/PDY'den arama kararı olan 550 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. 7 binden fazla kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldı ve bu kişilerin pasaportlarına el konuldu.
Haklarında işlem yapılanların büyük çoğunluğu yurt dışına çıkmak isteyenlerden oluştu. 5 bin kişi yurt dışına çıkmak isterken haklarında FETÖ/PDY'den işlem yapılarak bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına izin verilmedi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)
-Atatürk Havalimanı vize ofisi
-Yunanistan'a kaçan darbeciler
-Detaylar

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