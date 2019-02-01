YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLERİN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR 

- YUNANİSTAN'A KAÇAN 8 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

- 3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS, 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve 8'i daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 firari askerin dosyasını ayrılmasına hükmetti. Sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık 7 yıl 6 aydan 15 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç gün süren duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukukdaşoğlu, Halil Can Akbaş, Rıfat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör getirildi. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, TBMM avukatları da hazır bulundu. Mütalaaya karşı sanık ve avukatları savunmalarını yaptı.