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YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLERİN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4.

- YUNANİSTAN'A KAÇAN 8 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

- 3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS, 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve 8'i daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 firari askerin dosyasını ayrılmasına hükmetti. Sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık 7 yıl 6 aydan 15 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanığın ise beraatine karar verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç gün süren duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukukdaşoğlu, Halil Can Akbaş, Rıfat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör getirildi. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, TBMM avukatları da hazır bulundu. Mütalaaya karşı sanık ve avukatları savunmalarını yaptı.

FİRARİ 8 ASKERİN DOSYASI AYRILDI
Karar, mahkeme heyetince oy çokluğuyla verildi. Kararda, Yunanistan'a firar eden sanıklar Abdullah Yetik, Ahmet Güzel, Bilal Kurugül, Ferudun Çoban, Gençay Böyük, Mesut Fırat, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan'ın yakalanamamış olmaları ve savunmalarının alınamamış olması gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
Sanıklar Fatih Mandacı, Talip Güler ve Salih Kukudaşoğlu ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS
Sanıklar Halil Can Akbaş, Rifat Çelik ve Mehmet Güngör "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

3 SANIK DEĞİŞİK CEZALAR ALDI
Heyet, sanık Mahmut Küçüközer, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek" suçundan Sanık Hüseyin Pehlivan 14 yıl 2 ay hapis, sanık Osman Gider ise 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 SANIĞA DA BERAAT
Sanıklar Ferit Gök ve İsmail Yılmaz'ın beraatine karar verildi.

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