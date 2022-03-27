Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan S.Ç, S.E ve M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik güçleri 4 gün önce merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ç, S.E. ve M.E'yi yakalayarak gözaltına almıştı.



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