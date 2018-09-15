HABER

Yunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Yunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi tutuklandı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken Perşembe günü Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonla yakalanan 16 FETÖ/PDY şüphelisinden 12'si daha önce adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken ihraç edilen S.A., Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yaparken ihraç edilen S.O., Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda teğmen olarak görev yaparken ihraç edilen E.Ö., Antalya Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuruyken ihraç edilen A.M.O. ve Ankara'da örgüte ait kapatılan özel etüt merkezinde öğretmenlik yapan N.Ü. tutuklanmıştı. Şüphelilerden 5'i dli kontrol şartıyla, 7 kişi de serbest bırakılmıştı.
Dün emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.Ö, S.T, E.T ve Ö.T. de adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerle birlikte yakalanan 4 çocuğun ise aile yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Yunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandıYunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandıYunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandıYunanistan’a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

PARTNERSürekli kaytarıyorsanız... Nedeni bulundu!Sürekli kaytarıyorsanız... Nedeni bulundu!
Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar! Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!
İdlib’de evlerin altı sığınağa dönüştürüldüİdlib’de evlerin altı sığınağa dönüştürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

İlginizi Çekebilir

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.