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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 10 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:56 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 10 yıl 6 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Yunanistan'a kaçarken yakalanan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen tutuklu sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zafer Kazancıo bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Sanık savunmasında, Edirne'de sınır köyünde yakalandığı sırada askeri bölgede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Yunanistan'a geçmeye çalıştığını belirten Kazancıo, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Dijital eşyamı iddia edildiği gibi imha etmedim. Terör örgütü üyesi değilim. Dosya kapsamına giren tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Kimseye ByLock yüklemedim. Bu yapının büyük bölge talebe mesulü değilim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın ByLock kullanıcısı olması ve Yunanistan'a kaçarken yakalanması dikkate alınarak cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Son sözleri sorulan sanık Kazancıo, mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık Zafer Kazancıo'yu ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

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