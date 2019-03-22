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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındayken hudut taburu askerlerince yakalanan FETÖ şüphelisi A.Ö.

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındayken hudut taburu askerlerince yakalanan FETÖ şüphelisi A.Ö. ve eşi E.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İpsala ilçesinde devriye görevi yapan hudut taburu askerleri, Meriç Nehri kenarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i kadın, 3'ü çocuk 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yakalanan şüphelilerin 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan aranan eski hukuk müşaviri A.Ö., eşi eski öğretmen E.Ö. ve çocukları olduğu belirlendi.
Çocuklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. A.Ö. ve E.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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