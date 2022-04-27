Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan H.A, C.E ve C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden C.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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